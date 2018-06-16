Пенальти в ворота Дании: арбитр увидел фол только на мониторе

На 45-й минуте матча чемпионата мира Перу – Дания арбитр Бакари Гассама принял верное решение, назначив пенальти в ворота датской команды. Фол Поульсена на Куэве произошел примерно двумя минутами ранее. Но рефери из Гамбии поначалу продолжил игру. Хотя должен был наказать сфолившего.

И только получив сигнал от видеоарбитра Феликса Цвайера, судья, наконец-то, остановил встречу и посмотрел видеозапись эпизода на мониторе у поля. Увидев на экране, что натворил датчанин, Гассама указал на 11-метровую отметку. (Александр БОБРОВ)

Перу - Дания: чемпионат мира по футболу, 16 июня 2018, онлайн-трансляция матча