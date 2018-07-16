"Пенальти - это лотерея, просто чуть не угадали с билетом". Лунев - о матче ЧМ-2018 против Хорватии

Голкипер сборной России и "Зенита" Андрей Лунев заявил, что считает серию пенальти лотереей. Он также отметил, что российской национальной команде немного не повезло в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).
- Мы все время испытывали спокойствие, до самой последней игры, - цитирует Лунева официальный сайт "Зенита". - После Испании – опустошенность, после Хорватии тоже опустошенность, но еще и неприятный осадок из-за поражения, хотя ведь могли пройти дальше. Это же лотерея, просто чуть не угадали с билетом.
Сборная России на чемпионате мира дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-07-16-andrey-lunev-penalti-eto-lotereya-prosto-chut-ne-ugadali-s-biletom.htm