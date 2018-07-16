21:03 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Пенальти - это лотерея, просто чуть не угадали с билетом". Лунев - о матче ЧМ-2018 против Хорватии


Голкипер сборной России и "Зенита"  Андрей Лунев заявил, что считает серию пенальти лотереей. Он также отметил, что российской национальной команде немного не повезло в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

- Мы все время испытывали спокойствие, до самой последней игры, - цитирует Лунева официальный сайт "Зенита". - После Испании – опустошенность, после Хорватии тоже опустошенность, но еще и неприятный осадок из-за поражения, хотя ведь могли пройти дальше. Это же лотерея, просто чуть не угадали с билетом.

Сборная России на чемпионате мира дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

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https://fc-zenit.ru/news/2018-07-16-andrey-lunev-penalti-eto-lotereya-prosto-chut-ne-ugadali-s-biletom.htm

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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