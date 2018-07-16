"Пенальти - это лотерея, просто чуть не угадали с билетом". Лунев - о матче ЧМ-2018 против Хорватии

Голкипер сборной России и "Зенита" Андрей Лунев заявил, что считает серию пенальти лотереей. Он также отметил, что российской национальной команде немного не повезло в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

- Мы все время испытывали спокойствие, до самой последней игры, - цитирует Лунева официальный сайт "Зенита". - После Испании – опустошенность, после Хорватии тоже опустошенность, но еще и неприятный осадок из-за поражения, хотя ведь могли пройти дальше. Это же лотерея, просто чуть не угадали с билетом.

Сборная России на чемпионате мира дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь