Пеле, скорее всего, не приедет на церемонию открытия ЧМ-2018

Вице-президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Фернандо Сарни сообщил, что легендарный футболист Пеле испытывает проблемы со здоровьем. По его словам, из-за этого Пеле не сможет приехать на церемонию открытия чемпионата мира-2018 в Москву.

- Пеле должен был прилететь в воскресенье вечером, но из- за плохого самочувствия остался в Бразилии, - приводит ТАСС слова Сарни. - Я говорил с ним, он сказал, что оценит свое самочувствие во вторник и примет решение. Но мне все же кажется, что он не прилетит на открытие.

В понедельник Пеле должен был встретиться со студентами Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова, но его визит был отменен. В декабре прошлого года бразилец прилетал в Москву на церемонию жеребьевки финального турнира, он передвигался с помощью инвалидной коляски.

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