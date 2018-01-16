Пеле считает Бразилию фаворитом чемпионата мира-2018

Легендарный бразильский футболист Пеле считает сборную Бразилии фаворитом чемпионата мира-2018. Бразильцам на мировом первенстве предстоит сыграть в группе со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.

- Те, кто верят в сборную Бразилии, считают ее фаворитом, - цитирует L'Equipe Пеле. - У нас есть все для победы. На последнем чемпионате мира у нас были лучшие игроки, но команда была плохо организована. Сейчас же Тите (главный тренер сборной Бразилии. - Прим. "СЭ") удалось исправить это. Нынешняя команда дает уверенность.