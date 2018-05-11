Пеле - о травме Дани Алвеса: "Пропускать чемпионат мира - самое худшее чувство"

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле отметил, что очень расстроен травме защитника Дани Алвеса. Ранее стало известно, что игрок "ПСЖ" получил травму крестообразных связок в финале Кубка Франции с "Ле Эрбье" (2:0). Он пропустит чемпионат мира-2018.

"Так грустон это слышать. Футболисты ненавидят пропускать матчи. Но по своему опыту знаю, что пропускать чемпионат мира - это самое худшее чувство", - написал Пеле в Твиттере.

Дани Алвес порвал "кресты". ЧМ-2018 и сборная Бразилии потеряли крутого защитника