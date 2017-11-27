Пеле надеется, что Бразилия дойдет до финала ЧМ-2018

Трехкратный чемпион мира бразилец Пеле выразил надежду, что его сборная дойдет до финала ЧМ-2018. Бразильцы первыми обеспечили себе место в финальной стадии после хозяев турнира - сборной России. При жеребьевке они попали в первую корзину.

- Я с нетерпением жду мундиаль в России. Хотелось бы остаться в добром здравии и посмотреть на игру. Я буду очень рад, если бог меня услышит и Бразилия дойдёт до финала, это очень важно для нас, - сказал Пеле в передаче Stan Collymore Show.