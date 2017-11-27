16:13 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Пеле надеется, что Бразилия дойдет до финала ЧМ-2018

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Трехкратный чемпион мира бразилец Пеле выразил надежду, что его сборная дойдет до финала ЧМ-2018. Бразильцы первыми обеспечили себе место в финальной стадии после хозяев турнира - сборной России. При жеребьевке они попали в первую корзину.

- Я с нетерпением жду мундиаль в России. Хотелось бы остаться в добром здравии и посмотреть на игру. Я буду очень рад, если бог меня услышит и Бразилия дойдёт до финала, это очень важно для нас, - сказал Пеле в передаче Stan Collymore Show. 

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=wcrae5tfvVw

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Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (2)
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oleg.bob

Насколько Пеле выдающийся игрок, настолько никудышний прогнозист!

17:42

brasil4136

Со всем уважением к королю футбола,только не его прогнозы!!!!!

16:40