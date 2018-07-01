Пеле - Мбаппе: "Дубль на ЧМ в таком юном возрасте отправляет тебя в хорошую компанию"

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле поздравил нападающего сборной Франции Кильяна Мбаппе, сделавшего дубль в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Аргентины (4:3). 19-летний форвард стал всего лишь третьим игроком, отличившимся более одного раза в одной игре в матче плей-офф ЧМ. До него это сделали немец Эдмунд Конен и сам Пеле.

"Поздравляю, Килиан. Два гола на чемпионате мира в таком юном возрасте отправляют тебя в хорошую компанию! Удачи в остальных матчах, кроме игры с Бразилией!" - написал Пеле в Твиттере.