Павлюченко представил бутсы, посвященные России

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко представил в Москве коллекцию New Balance под названием Otruska.

Коллекция посвящена России. Она сочетает в себе как футбольную экипировку, так и модели для повседневной жизни, актуальные в преддверии ЧМ-2018.

Бренд NB в футболе начали развивать в 2015 году - за счет таких известных клубов, как "Ливерпуль", "Селтик", "Атлетик". На чемпионате мира в России бренд представят сборные Коста-Рики и Панамы.

- Для меня бутсы должны быть мягкими, удобными и легкими. Мне очень понравились бутсы NB, их даже "разбивать" не нужно, мочить, сразу можно выходить в них на поле, - сказал Павлюченко на презентации.

- Бутсы нужно любить больше, чем жену. А в таких, как New Balance, можно и на дискотеку сходить, - отметил 36-летний футболист.

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