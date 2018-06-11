Павлюченко - Хиддинку: "Кому принадлежала идея прозвать меня спящим гигантом?

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко в эфире телеканала "России-24" спросил у экс-наставника национальной команды Гуса Хиддинка, кому принадлежала идея прозвать его спящим гигантом.

- Гус, кому принадлежала идея прозвать меня спящим гигантом?



- Я дал прозвище. Я смотрел, как ты играл в "Спартаке"​ и казалось, что ты спал, а потом подобно тигру просыпался. У тебя всегда был большой потенциал и было приятно смотреть на твою игру. Ты забил важнейший гол в ворота Англии, а это только подчеркивает твой дух.