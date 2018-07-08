Павел Погребняк: "Удар у Смолова не получился, надо было исполнять по-другому"

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился впечатлениями от матча 1/4 финала чемпионата мира Россия – Хорватия (2:2, пен. 3:4), а также прокомментировал промах нападающего Федора Смолова в серии пенальти.

- Я горжусь нашей сборной, отыграться в таком тяжёлом матче на 114-й минуте – дорогого стоит, - сказал Погребняк.

- Как оцените промах Смолова в серии пенальти?

- Удар у Смолова не получился, да, надо было как-то по-другому исполнять. Критиковать не буду, но Федору надо хорошо обдумать то, что произошло в игре с Хорватией. Что касается его выступления на турнире в целом –Дзюба просто был сильнее, вот и все. Смолов выходил на замену и отрабатывал установку тренера, но конкуренцию никто не отменял. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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