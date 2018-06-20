Павел Погребняк: "Чувствуется какая-то пруха у всей сборной России"

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк после победы над Египтом в матче чемпионата мира-2018 (3:1) в интервью "СЭ" признался, что хотел бы, чтобы полузащитник Денис Черышев выиграл бомбардирскую гонку. Также он считает, что у российской команды "пруха".

- Допускаете, что Черышев в итоге выиграет гонку бомбардиров у Криштиану Роналду?

- Дай бог, кто же против-то?

- Просматривается его испанское футбольное образование?

- Я бы сказал по-другому. Чувствуется какая-то пруха. Причем у всей сборной, а не только у Черышева.

- То есть многое зависит от фарта?

- Совокупность факторов. Пруха - это и везение, и настрой, и самоотдача. Все сливается воедино. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Погребняка – скоро в "СЭ"