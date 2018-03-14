Павел Новиков: По многим показателям "Екатеринбург-Арена" - лучший стадион в стране"

Заместитель министра спорта РФ Павел Новиков остался впечатлен реконструкцией "Екатеринбург Арены". На стадионе летом пройдут четыре матча чемпионата мира-2018.

- Я не ожидал такого результата, - цитирует ТАСС Новикова. - Объект фантастический. По многим показателям он лучший в стране.

Это (стадион "Санкт-Петербург". - Прим. "СЭ") громадный спортивный объект: открывающаяся крыша, выкатное поле, но если говорить про внутреннюю начинку, то "Екатеринбург-Арена" значительно лучше. С какой душой подошли в Екатеринбурге при создании раздевалок, душевых. Я так даже дома хорошо не сделаю: все уютно, с теплотой и комфортом.

При ваших морозах поле уже пахнет травой. Хотелось бы сказать большое спасибо властям Свердловской области, а также Тимуру Уфимцеву (гендиректор компании "Синара-Девелопмент", вице-президент Группы Синара - генерального подрядчика объекта - Прим. "СЭ"), что вовремя сдал объект.

Напомним, матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля. "Екатеринбург Арена" примет игры Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).