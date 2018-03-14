Павел Новиков: По многим показателям "Екатеринбург-Арена" - лучший стадион в стране"

Заместитель министра спорта РФ Павел Новиков остался впечатлен реконструкцией "Екатеринбург Арены". На стадионе летом пройдут четыре матча чемпионата мира-2018.
- Я не ожидал такого результата, - цитирует ТАСС Новикова. - Объект фантастический. По многим показателям он лучший в стране.
Это (стадион "Санкт-Петербург". - Прим. "СЭ") громадный спортивный объект: открывающаяся крыша, выкатное поле, но если говорить про внутреннюю начинку, то "Екатеринбург-Арена" значительно лучше. С какой душой подошли в Екатеринбурге при создании раздевалок, душевых. Я так даже дома хорошо не сделаю: все уютно, с теплотой и комфортом.
При ваших морозах поле уже пахнет травой. Хотелось бы сказать большое спасибо властям Свердловской области, а также Тимуру Уфимцеву (гендиректор компании "Синара-Девелопмент", вице-президент Группы Синара - генерального подрядчика объекта - Прим. "СЭ"), что вовремя сдал объект.
Напомним, матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля. "Екатеринбург Арена" примет игры Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).
Thomas_Boy_
Я так даже дома хорошо не сделаю: все уютно, с теплотой и комфортом. ___________ Да, сперва надо из заместителей в министры перейти.
13:02
Thomas_Boy_
По некоторым показателям наша детская горка во дворе - лучшая в мире.
13:00
Slim Taller
Каждый кулик хвалит свой стадион.
12:35
Островзаячий
Нет крыши, нет арены. У нас только так. А душевыми и раздевалками хвалиться в -15 не очень-то умно.
12:34
Zwolle
Какой отсыпали, той и нанюхался :-)
12:34
Arkadiy1976
какой травы он там нанюхался
11:59
Serenky25
ты лучше расскажи как вы паровозникам игру сдали за 15 мин...
11:57