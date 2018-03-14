11:46 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Павел Новиков: По многим показателям "Екатеринбург-Арена" - лучший стадион в стране"

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Заместитель министра спорта РФ Павел Новиков остался впечатлен реконструкцией "Екатеринбург Арены". На стадионе летом пройдут четыре матча чемпионата мира-2018.

 
&quot;Лужники&quot; и четыре стадиона Кубка конфедераций-2017 в Москве (&quot;Спартак&quot;), Санкт-Петербурге, Сочи и Казани уже провели крупные международные матчи перед ЧМ-2018. А что с другими аренами?100 дней до приказа. О готовности стадионов ЧМ-2018

- Я не ожидал такого результата, - цитирует ТАСС Новикова. - Объект фантастический. По многим показателям он лучший в стране.

Это (стадион "Санкт-Петербург". - Прим. "СЭ") громадный спортивный объект: открывающаяся крыша, выкатное поле, но если говорить про внутреннюю начинку, то "Екатеринбург-Арена" значительно лучше. С какой душой подошли в Екатеринбурге при создании раздевалок, душевых. Я так даже дома хорошо не сделаю: все уютно, с теплотой и комфортом.

При ваших морозах поле уже пахнет травой. Хотелось бы сказать большое спасибо властям Свердловской области, а также Тимуру Уфимцеву (гендиректор компании "Синара-Девелопмент", вице-президент Группы Синара - генерального подрядчика объекта - Прим. "СЭ"), что вовремя сдал объект.

Напомним, матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля. "Екатеринбург Арена" примет игры Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5028376

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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Thomas_Boy_

Я так даже дома хорошо не сделаю: все уютно, с теплотой и комфортом. ___________ Да, сперва надо из заместителей в министры перейти.

13:02

Thomas_Boy_

По некоторым показателям наша детская горка во дворе - лучшая в мире.

13:00

Slim Taller

Каждый кулик хвалит свой стадион.

12:35

Островзаячий

Нет крыши, нет арены. У нас только так. А душевыми и раздевалками хвалиться в -15 не очень-то умно.

12:34

Zwolle

Какой отсыпали, той и нанюхался :-)

12:34

Arkadiy1976

какой травы он там нанюхался

11:59

Serenky25

ты лучше расскажи как вы паровозникам игру сдали за 15 мин...

11:57

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