Павел Колобков: "Все пожелания сборной Ирана по базе на ЧМ-2018 будут учтены"

Министр спорта РФ Павел Колобков по итогам встречи с послом Ирана в России Мехди Санаи отметил, что сборная этой страны, которая в июне завоевала путевку на чемпионат мира 2018 года, еще не определилась с базой. Он заверил, что все пожелания игроков и тренерского штаба в этом вопросе будут обязательно исполнены.

В настоящий момент сборная Ирана еще не определилась с тренировочной базой для размещения национальной команды, - цитирует официальный сайт Минспорта РФ Колобкова. - Хочу заверить, что все необходимые пожелания иранских футболистов, тренерского штаба и персонала будут обязательным образом учтены.

Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства примут 11 стадионов в 12 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.