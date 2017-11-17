Павел Колобков: "У ВАДА нет никаких сомнений в качестве допинг-контроля на ЧМ-2018"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что у ВАДА нет сомнений в качестве допингового контроля на чемпионате мира-2018. По его словам, пробы будут брать иностранные инспекторы, а исследования проводиться в международных лабораториях.

- На этот вопрос достаточно четко и недвусмысленно ответил президент ВАДА Крейг Риди. Во время футбольного турнира допинг-пробы будут брать иностранные инспекторы, а отвозить их будут в международные лаборатории, как это было во время чемпионата мира-2014 года и Олимпиады-2016. Никаких сомнений в качестве допингового контроля на первенстве планеты в России нет не только у нас, но и у ВАДА.

Напомним, ВАДА ранее не возобновило членство РУСАДА. Из-за этого московская лаборатория не сможет проводить тестирования на чемпионате мира.