Павел Колобков: "Спасибо сборной России за этот праздник!"

Министр спорта Павел Колобков подчеркнул, что сборная России в 1/8 финала чемпионата мира-2018 заслуженно выиграла по пенальти у Испании (1:1, пен – 4:3).

– Это – незабываемый матч! – заявил Колобков. – Игра была сложной, такой накал страстей, особенно в добавочное время! Но мы верили в нашу команду! И ребята оправдали наши надежды – заслуженно выиграли по пенальти! Спасибо команде за этот праздник! За исторический праздник!!! Этот день уже вошел в историю российского футбола!

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