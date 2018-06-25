22:04 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Павел Колобков: "Сборная России билась до финального свистка"


Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал поражение сборной России от Уругвая в матче группового турнира чемпионата мира (0:3). Россияне заняли второе место в группе и встретятся в 1/8 финала с победителем группы B. Игра состоится 1 июля в "Лужниках".

- Да, сегодня у команды не получилось сделать все задуманное. Но ребята бились до финального свистка, - цитирует RT Колобкова. - Упрекнуть сборную не в чем. У команды есть время разобрать свои ошибки. Следующая игра – 1 июля на стадионе "Лужники" в Москве. Своего соперника мы будем знать уже сегодня вечером.

Уругвай - Россия

Сборная России на чемпионате мира по футболу

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https://russian.rt.com/sport/news/528745-kolobkov-rossiya-urugvai

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Уругвай - Россия - 3:0
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