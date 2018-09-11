Павел Колобков: "Разрабатываем бизнес-планы по стадионам ЧМ-2018"

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о схеме финансирования стадионов и других объектов, построенных к ЧМ-2018.

- Мы разрабатываем сейчас бизнес-планы по стадионам, которые были возведены к мундиалю. Рассчитываем, что помимо футбольных матчей команд, которые базируются в этих городах, арены будут принимать культурно-массовые мероприятия. Наша задача – повысить внебюджетные доходы сооружений и поэтапно снизить их государственную финансовую поддержку, - цитирует министра RT. - Нами разработана программа наследия, согласно которой первый год эксплуатации объект в полном объеме находится на балансе Минспорта, а к пятому оно (финансирование из бюджета. – прим. "СЭ") должно уменьшиться в три раза, то есть до 33 процентов. После передачи объектов регионы должны начать реализовывать свои программы.

Для проведения ЧМ-2018 были сооружены стадионы в Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Саранске.