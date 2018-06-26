Павел Колобков: "На ЧМ-2018 задействовано более 15 тысяч волонтеров"

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что на чемпионате мира-2018 задействовано более 15 тысяч волонтеров.

- Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране, - цитирует "Р-Спорт" Колобкова. - И во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, чемпионат мира по футболу.

По предварительным данным, в ЧМ-2018 задействовано более 15 тысяч активистов самого разного возраста: от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна – гостеприимством, радушием, доброжелательностью.

Полный календарь чемпионата мира по футболу