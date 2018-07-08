Павел Колобков: "Мы гордимся сборной России! Молодцы"

​Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года. Российская команда дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти).

– Напряженный матч! И сборная России, и команда Хорватии бились отчаянно! Это единственный матч четвертьфинала, который вышел за рамки основного времени, доведен до серии пенальти, – отметил Колобков. – Сборная России показала, что она может играть в разный футбол, быть вариативной. Быть командой! Показала характер! Раскрылась на этом чемпионате!

Пенальти – это лотерея. Сегодня чуть больше повезло сборной Хорватии.

Спасибо игрокам и тренерскому штабу, отдельно Станиславу Черчесову. Мы гордимся сборной России! Они показали отличный футбол! Молодцы!

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