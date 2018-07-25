Павел Колобков: "Концепция наследия ЧМ-2018 уже принята, но это только начало работы"

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал, что ведомству предстоит большая работа по реализации наследия чемионата мира по футболу-2018. В пятницу в Калининграде прошло совместное заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018". На заседании обсуждались итоги проведения чемпионата мира по футболу и реализация концепции наследия ЧМ.

- Концепция уже принята, скоро вы сможете с ней ознакомиться. Концепция концепцией, но нам предстоит огромная работа с каждым клубом, с каждым стадионом. Это только начало нашей работы по использованию наследия, - цитирует ТАСС Колобкова. - Сейчас с каждым регионом мы готовим бизнес-планы по использованию стадионов, развитию футбола.