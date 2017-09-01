Павел Колобков: "К вопросу развития хоккея вернемся после ЧМ-2018 по футболу"

Министр спорта РФ Павел Колобков подчеркнул, что министерство вернется к вопросу подпрограммы развития хоккея после чемпионата мира-2018 по футболу. По итогам заседания Совета по спорту при президенте РФ 22 апреля 2016 года было поручено разработать и утвердить подпрограмму развития хоккея в России на 2018 - 2020 годы.

- Концепция, все параметры подпрограммы развития хоккея у нас уже есть, - цитирует ТАСС Колобкова. - Сейчас мы обсуждаем с Минэкономом и Минфином, с какого года подпрограмма начнет реализовываться. В настоящее время заканчиваем подготовку к чемпионату мира по футболу и вернемся к вопросу программы развития хоккея уже после окончания турнира.