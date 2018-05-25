Павел Колобков: "Есть сильные игроки с большой буквы, а есть волшебники вроде Месси"

Министр спорта РФ Павел Колобков в интервью RT отметил, что планирует посетить все матчи сборной России на чемпионате мира-2018. По словам чиновника, персонально он будет следить за форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси.
- Сколько матчей чемпионата мира позволит вам посетить график?
- Планирую посетить матчи сборной России. Про остальные загадывать сложно, как будет позволять рабочий график, дел очень много.
- Есть футболисты, за игрой которых хотите понаблюдать персонально?
- Для меня лучший игрок в мире – Лионель Месси. Он волшебник, и каждый раз, когда я вижу его на поле, понимаю: есть сильные футболисты, игроки с большой буквы, а есть волшебники вроде аргентинца, которые способны на то, что неподвластно другим, даже самым-самым сильным и выдающимся. Поэтому буду персонально следить за ним.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/article/516618-kolobkov-messi-chempionat-mira Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва,
- Сборная России (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Лионель Месси
- Сборная Египта
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
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