Павел Астахов: "Алексей Швед больше похож на Роналду или Месси? Конечно, Роналду!"

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов в студии "СЭ" сказал, с кем из суперзвезд мирового футбола может сравнить лидера подмосковной команды Алексея Шведа, и объяснил, почему.

- Криштиану Роналду или Лионель Месси? Конечно, Роналду, - сказал Астахов. - Такой же яркий игрок, человек, который тащит за собой команду. Кому-то он нравится, кому-то нет, но дело свое делает великолепно.



Даже по первым играм Португалии и Аргентины в России уже видно, как Роналду чувствует себя на поле - он просто живет игрой. Тот последний штрафной - Криштиану понимал, что должен его забить, чтобы команда не проиграла. И сделал это.



У Месси немного другой стиль, он зачастую играет менее заметно, но так же эффективно. Но пока история показывает, что аргентинец в рамках сборной себя не реализовал. Может, это связано с тем, что команда строится не только вокруг Месси.



А Роналду все равно, кто рядом с ним играет. Все знают, что он будет делать, но он все равно это делает и дает результат. Швед у нас такой же. (Антон БАБОШИН).

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