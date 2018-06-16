Паулу Барбоза: "Роналду, Неймар и Головин в одном клубе? Все может быть"

Известный агент Паулу Барбоза в интервью "СЭ" не исключил, что россиянин Александр Головин и португалец Криштиану Роналду могут оказаться в "ПСЖ". Также собеседник рассказал о ситуации с продлением контракта между Мануэлом Фернандешем​ и "Локомотивом".



- Можем рассчитывать, что в 1/8 финала окажется пара Россия - Португалия?

- Почему нет? Вполне себе реальный сценарий.

- После этого чемпионата мира Александр Головин уедет в суперклуб и, возможно, окажется в "ПСЖ", одной команде с Криштиану Роналду.

- Все может быть. Не исключено, что и Неймар останется там же. Как знать, как знать.

- Головин настолько хорош?

- Очень классный матч провел против Саудовской Аравии. Блестящий. Но пока это только одна игра. Посмотрим, как парень проявит себя дальше и уже затем сделаем глобальные выводы. Пока он реально в порядке. Очень хорош!

- Ваш клиент Мануэл Фернандеш сегодня остался в запасе. Все объективно?

- Будут и другие матчи. Думаю, Мануэл еще получит шанс.

- Есть новости по его новому контракту с "Локомотивом"?

- Его действующий договор рассчитан на один год. Думаю, после чемпионата мира соберемся и договоримся. И у Мануэла, и у "Локомотива" есть желание продлить соглашение. (Виталий АЙРАПЕТОВ)