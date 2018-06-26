Паулу Барбоза: "Криштиану Роналду нужно было удалять"

Известный португальский агент уверен, что арбитры пожалели лидера сборной Португалии в матче 3-го тура группы В ЧМ-2018 с Ираном (1:1). Команда Фернанду Сантуша заняла второе место и в 1/8 финала встретится 30 июня в Сочи с Уругваем.

- Вы говорили, что с такой игрой, как в матче с Марокко, Португалия не выйдет из группы. Увидели положительную динамику против Ирана? – вопрос Барбозе.

- Я от своих слов не отказываюсь. С Марокко выглядели действительно неважно. В последнем туре в группе уже чуть-чуть прибавили, хотя матч получился очень сложным. Считаю, мы были лучше и заслужили право выйти в плей-офф. Однако нужно признать, что и удача в какой-то степени улыбнулась Португалии. Нам еще очень далеко до уровня, который нужно демонстрировать на чемпионате мира.

- Криштиану Роналду разочаровал?

- Ну как вам сказать… Не то чтобы разочаровал - старался, правда, не все получалось. Но Роналду работал на команду.

- Его следовало удалять?

- Конечно, это красная карточка. Здесь двух мнений быть не может.

- Однако арбитр предъявил только желтую.

- Да… Причем видеоарбитры говорили судье в поле, что это удаление. Но рефери поступил по-своему.

- Испугался выгонять звезду?

- Не могу сказать, но почему-то не прислушался к ВАР - и в итоге ошибся с решением. Странно. Он же находился рядом с эпизодом. Простил Криштиану, существенно помог Португалии. Все же видели, что это чистая красная карточка! Повторы все четко показали. Здесь следует признать честно.

- У Роналду сдали нервы?

- Да. Даже звезды, получается, срываются. У него громадный опыт, но и такой человек не сумел совладать со стрессом. Чувствовалось, что Криштиану потерял контроль над собой. Такое иногда происходит. Вспомните, как Зидан ударил Маттерацци в финале чемпионата мира – тоже не сдержался. Только тогда француза удалили, а Роналду - нет. Португалии очень повезло.

- А у такой Португалии есть шансы против Уругвая в 1/8 финала?

- Нам лучше встречаться с ним, а не с Россией. Против хозяев всегда трудно. Кроме того, футбол Уругвая более близок португальцам по стилю. Прогноз? 50 на 50. Южноамериканцы очень сильны, что мы увидели в матче с вашей сборной. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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