Паулу Барбоза: "Испания не впечатляет - у России есть шансы"

Известный португальский агент Паулу Барбоза считает, что у сборной России есть шансы на победу в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании. По его словам, поражение от Уругвая (0:3) приведет россиян в чувство.

- На что способна претендовать Россия в 1/8 финала с Испанией?

- У вас есть шансы.

- Даже после 0:3 в Самаре?

- Мне кажется, этот результат только поможет, приведет команду в чувство. А Испания, как видите, испытывает определенные проблемы. Нельзя сказать, что она действует блестяще. "Красная фурия" далека от своего оптимального уровня. В целом играет довольно слабо, как и португальцы. Вообще на этом турнире фавориты пока не убеждают. Ни бразильцы, ни аргентинцы, немцы дожимают шведов на последних минутах. Впечатление производят только Бельгия и Хорватия. Нужно учитывать еще и то, что многие набирают ход по ходу ЧМ. Посмотрим, что получится в дальнейшем.

- Россия может обороняться против Испании так же организованно, как это делали Иран и Марокко?

- Знаете, от вашей сборной России можно ожидать всего чего угодно. Непредсказуемая команда. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь