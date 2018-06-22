Паулу Барбоза: "Если Португалия сыграет с Ираном так, как с Марокко, вряд ли попадет в плей-офф"

Известный португальский агент Паулу Барбоза в колонке в "СЭ" раскритиковал игру своей команды в матче с Марокко (1:0). Он совсем не уверен, что Криштиану Роналду сыграет в 1/8 финала чемпионата мира

- Если Португалия сыграет в следующем туре так, как с Марокко, вряд ли попадет в плей-офф, - заявил Барбозу. - Я не шучу. Сейчас у меня большие сомнения. Что, прежде всего, не понравилось в нашей игре? Очень много брака в передачах!

Наша сборная медленная. А самое главное – есть игроки, которые боятся держать мяч, контролировать его. У команды пропала уверенность. Почему? Вопрос пока без ответа. Полузащита не справилась. Пора перетряхивать состав. Меня многие не убедили. Жоау Мариу показал, что далек от своих идеальных кондиций. Жоау Моутинью провел бледный матч. Есть претензии к защитнику Рафаэлу Геррейру – он сыграл откровенно слабо! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Колонка Паулу Барбозу