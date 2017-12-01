Пауло Герреро: "Я собрал все доказательства своей невиновности"

Нападающий сборной Перу и "Фламенго" Паоло Герреро, обвиняемый в употреблении запрещенных веществ, выразил надежду выступить со своей национальной командой на чемпионате мира-2018. Футболист отметил, что собрал все доказательства своей невиновности и ждет оправдательного вердикта.

– Я приехал в Швейцарию, чтобы выразить протест против обвинений в мою сторону, и, слава богу, я собрал все доказательства своей чистоты, – приводит Sport1.de слова Герреро.

Напомним, допинг-тест 33-летнего футболиста после матча отборочного турнира чемпионата мира против сборной Аргентины (0:0) дал положительный результат. Предполагалось, что были обнаружены следы кокаина. Герреро был отстранен ФИФА от международных матчей на 30 дней.