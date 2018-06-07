Пауло Дибала: "Месси - мой кумир"

Нападающий сборной Аргентины и "Ювентуса" Пауло Дибала признался, что считает партнера по национальной команде Лионеля Месси своим кумиром. Он также заявил, что целью сборной Аргентины на предстоящем чемпионате мира является попадание в финал.

- Лео Месси всегда был моим кумиром. Я до сих пор восхищаюсь его игрой. Он является невероятным игроком, у которого можно многому научиться, - сказал Дибала в интервью TyC Sports. - Чемпионат мира всегда был моей мечтой. Наша сборная хочет дойти до финала. Думаю, основными конкурентами будут Бразилия, Германия, Испания и Франция.

Сборная Аргентины в рамках группового этапа чемпионата мира встретится встретится с Исландией (16 июня, "Спартак"), Хорватией (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерией (26 июня, Санкт-Петербург).