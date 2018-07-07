Паулинью: "Вылет после проигрыша Бельгии перенести сложнее, чем поражение 1:7 от Германии в 2014 году"

Полузащитник сборной Бразилии Паулинью заявил, что поражение от Бельгии (1:2) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 перенести тяжелее, чем разгром от Германии (1:7) в полуфинале домашнего ЧМ-2014 года.

- Мне было тяжело после поражения от Германии в 2014 году, но вылет после проигрыша Бельгии перенести еще сложнее, - цитирует Goal Паулинью. - Мы бились до последней секунды и превосходили соперника.

Сборная Бельгии в полуфинале ЧМ встретится с командой Франции.