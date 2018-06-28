Паулинью: "Меня не волнует вылет Германии"

Лучшим игроком матча 3-го тура группы Е Сербия - Бразилия (0:2) признан хавбек южноамериканцев Паулинью, который открыл счет. После игры он отметил, что не обращает внимания на положение в других сборных.

- Сегодня вылетела Германия. Для вас это шок? - вопрос Паулинью.

- Мне нечего сказать по этому поводу. Заботит только то, что будет дальше с Бразилией. Мы вышли в плей-офф - и это главное. Паулинью хорошо играет, когда забивает - так считают многие. Но моя задача - помогать команде во всем.

- Это второй ЧМ для вас. В какой степени вы улучшили свой футбол за эти четыре года?

- У меня в жизни карьере многое изменилось. Уехал из Англии в Китай, это пошло на пользу - восстановил уверенность в себе, помог клубу стать чемпионом. Сейчас все хорошо. (Вячеслав КОРОТКИН)

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