Паулино Гранеро: "В плане физической подготовки сделаем все, чтобы Россия обыграла Испанию"

Тренер по физподготовке сборной России Паулино Гранеро после тренировки команды в Новогорске отметил, что перед встречей с Испанией в 1/8 финала домашнего чемпионат мира все эмоционально напряжены. По мнению специалиста, речь идет не столько о самой сборной, сколько о всей стране.

– Как вы оцениваете физическое состояние сборной России и знаете ли вы, что в Испании за этим тоже активно наблюдают?

– Да, я выполняю большую часть работы, потому что явлюсь тренером по физподготовке. Мы сейчас работаем над тем, чтобы обыграть Испанию и соперник наверняка в курсе этого.

– С точки зрения испанца, как вы смотрите на игру с таким серьезным соперником?

– Всем сердцем я нахожусь в России и поэтому мыслю не как испанец, а как русский и все мое стремление и желание помочь команде находится в сердце. Я работаю с российской сборной и хочу, чтобы Россия обыграла Испанию.

– В каком эмоциональном состоянии находится сборная России?

– Сейчас эмоционально мы все напряжены, причем не столько сборная, сколько вся страна. Будет наблюдать за этим матчем, и мы сделаем все в плане физической подготовки, чтобы сборная России обыграла соперника в предстоящей встрече. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия состоится 1 июля в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.

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