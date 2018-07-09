Паулино Гранеро: "Удар Паненки – не вопрос усталости. Мы все потерпели неудачу, а Смолов – выдающийся атлет"

Тренер по физподготовке сборной России Паулино Гранеро в интервью Marca отметил, что промах нападающего Федора Смолова в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, 3:4 - по пенальти) при пробитии пенальти - не вопрос усталости. По его словам, не стоит возлагать вину за поражение на одного игрока.

- Как России удалось провести два таких долгих матча в плане беговой работы?

- Ничего нового мы не придумали. У нас были те же данные, что во врем товарищеских матчей. Все – результат многолетней работы. В российской лиге в среднем команды пробегают 114 км. То же самое у нас было и во время чемпионата мира. Из этого мы и исходили и тренировались в соответствии с этим.

- С Испанией пришлось пробежать больше?

- С Испанией пришлось много побегать, потому что соперник много владел мячом. Но с Хорватией было больше беговой работы. Испания играет очень организовано. Всегда одно и то же. Мы знали, что есть левое крыло, Альба – Иско – Иньеста, которое атакует больше, чем правое с Карвахалем, Алькантарой и Силвой. Поэтому мы образовали квадрат… Старались вчетвером действовать против троих.

- Как бы команда могла перенести еще одно дополнительное время в полуфинале?

- Отлично. Данные о восстановлении после Хорватии были гораздо лучше, чем после Испании.

- Можно ли промахи Смолова и Фернандеса спиасть на физическую усталость?

- Нет. Удар Паненки – не вопрос усталости. Пенальти – это больше психология, чем физика. Мы все потерпели неудачу, а Смолов – выдающийся атлет.