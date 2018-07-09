Паулино Гранеро: "Применение аммиака в сборной России? Это придумал какой-то идиот"

Тренер по физподготовке сборной России Паулино Гранеро прокомментировал публикацию немецкой газеты Bild, в которой говорится об использовании национальной команды сторонних веществ (в частности – аммиака) для улучшения физических кондиций игроков. По его словам, это придумал какой-то идиот.

– Не знаю, откуда пошла эта информация. Слышал про аммиак, – цитирует Гранеро Marca. - Это придумал какой-то идиот. Аммиак не входит в список запрещенных веществ. Нет никаких доказательств, что его применение улучшает показатели. Думаю, даже наоборот, это может только ухудшить ситуацию.

Его применяют с 13 века, но это не допинг. С точки зрения физиологии это абсурд, он просто бесполезен.