Паулино Гранеро: "Многие называют чемпионат мира в России лучшим в истории"

Тренер по физподготовке сборной России Паулино Гранеро в интервью "Известиям" сказал, что его зарубежные друзья очень позитивно отзываются об уровне организации чемпионата мира. Также специалист сказал, что при необходимости помогает защитнику национальной команды, бразильцу с российским паспортом Мариу Фернандесу.

– Как оцените организацию чемпионата мира? Все гости очень довольны. А что думают хозяева турнира?

– Не хотелось бы давать лично свою оценку. Могу сказать, что все мои друзья из Испании и других стран утверждают, что это лучшее спортивное событие, которое происходило в мире за последние годы. Многие называют этот чемпионат мира лучшим в истории. Я также общался и с испанскими журналистами. Они сказали, что организация и все остальное – на высшем уровне.

– В преддверии ЧМ в зарубежных СМИ появлялось немало негатива о России. Как думаете, сейчас у людей поменялось мнение о нашей стране?

– Не знаю. Но лично я очень уважаю Россию, и мое мнение об этой стране никогда не было негативным. Я живу тут последние восемь с половиной лет со своей женой и детьми. И мы счастливы здесь. Русские всегда хорошо к нам относятся. Мы любим русских, любим Россию, любим Москву. Чувствуем себя здесь как дома, и счастливы здесь жить.

– Известно, что у защитника сборной Мариу Фернандеса имеются проблемы с русским языком. Вы помогаете ему с переводом?

– Да, иногда помогаю. Но я тоже не все понимаю по-русски и не стал бы называть себя его переводчиком (смеется). Мариу и сам уже неплохо понимает русский язык.

Сборная России вышла в 1/8 финала домашнего чемпионата мира, где сыграет с Испанией. Матч состоится 1 июля в Москве на стадионе "Лужники". Начало игры – 17.00 по московскому времени.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Все о сборной России на ЧМ-2018 по футболу – здесь //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ