Паулино Гранеро: "Игнашевич находится в превосходной физической форме"

Тренер по физподготовке сборной России Паулино Гранеро после тренировки команды в Новогорске отметил, что пик форм игроков не был привязан к какой-то стадии чемпионата мира.

– Сборная России готовилась в Австрии, а когда вы собирались привести нашу команду к своему пику: к 1/8 финала, полуфиналу, финалу?

– Не было какой-то конкретной привязки к какой-то стали чемпионата мира. Мы старались на протяжении долгого времени соблюдать позитивную динамику, и я думаю, мы ее показали. В последних играх она улучшается.

– Как себя чувствует Алан Дзагоев?

– Это вопрос к доктору. Я не могу на него ответить.

– Почему сборная России, является на чемпионате мира лидером по километражу, пробегаемому за матч?

– Наша команда давно уже является физически готовой. Мы работаем над этим долгое время. Плюс к этому, все футболисты реально оценивают свои шансы и понимают, что чемпионат мира – это реальный шанс проявить себя по полной программе. Это и дает такой результат.

– Что вы думаете о предстоящей игре с физической точки зрения?

– Все понимают ответственность, что это будет ключевой момент для нашей сборной, поэтому все полностью готовы.

– Что можете сказать о физической форме Сергея Игнашевича?

– Игнашевич находится в превосходной физической форме. Он занимается каждый день, проделывает большую работу. Я его знаю, как большого профессионала, как одного из самых способных футболистов, с которыми я работа по части физической подготовки. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия состоится 1 июля в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Все о сборной России на ЧМ-2018 по футболу – здесь //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ