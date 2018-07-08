Паулино Гранеро: "Это было как прекрасный сон. Теперь надо просыпаться"

Тренер сборной России по физподготовке Паулино Гранеро после матча 1/4 финала чемпионата мира с Хорватией (2:2, 3:4 – по пенальти) отметил, что гордится командой. По его словам, чемпионат мира был как прекрасный сон.

– Никто а нас не верил, а мы боролись и дошли до четвертьфинала, почти победили Хорватию и пробились в полуфинал, - отметил Гранеро. - Сейчас мне немного грустно, но я горжусь быть частью этой команды. С конца мая мы жили вместе как семья. Этот чемпионат был как прекрасный сон. А сейчас надо просыпаться. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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