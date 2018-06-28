Паулино Граненро: "Сборная России физически готова к матчу с Испанией"

Тренер по физподготовке сборной России Паулино Граненро в интервью "Известиям" отметил, что физически команда полностью готова к плей-офф чемпионата мира-2018.

– Хватит ли футболистам сборной России сил на выступление в 1/8 финала?

– Безусловно, физически команда полностью готова к плей-офф чемпионата мира.

– В следующем матче россияне встретятся с вашими соотечественниками. Что можете сказать про сборную Испании?

– Знаете, мне бы не хотелось обсуждать эту команду, это не моя работа. У меня есть свои задачи в сборной России, и я сфокусирован только на них.

– Физическую готовность сборной России к чемпионату оценили многие. Как вы готовились к турниру в Австрии? Возможно, были какие-то особые упражнения?

– Мы действительно очень усердно готовились. Искали у игроков лучшие индивидуальные качества и старались работать с ними. Также мы знали, в каком состоянии находились футболисты после окончания чемпионата России. Мы подготовили специальные индивидуальные программы для каждого игрока, чтобы подвести его к турниру в хорошей форме. Нашей целью было провести первый матч с Саудовской Аравией с отличной физикой. Затем мы проследили за каждым индивидуальным показателем: выносливость, сила, физические возможности. Эти процедуры помогли команде хорошо подготовиться и тактически, и технически.

– Сейчас у вас есть несколько дней отдыха перед важнейшим матчем турнира. Перерыв пойдет на пользу команде?

– Безусловно. Пауза очень помогает игрокам восстановиться. Перерыв между играми всегда является очень важным моментом. Тем, кто сыграл с Уругваем, нужно успеть восстановиться к 1/8 финала. При этом есть и достаточное число футболистов, которые не вышли на поле в заключительном матче группового этапа — очень важно, чтобы и они сохранили свои кондиции.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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