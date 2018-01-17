Пату мечтает сыграть на чемпионате мира в России

Нападающий "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Алешандре Пату надеется вернуться в сборную Бразилии и сыграть на чемпионате мира-2018. 28-летний бразилец с 2013 года не выходил на поле в составе национальной команды.

– Все это время я работаю, думая о сборной Бразилии и выполняя дополнительную физическую работу у себя дома и в тренажерном зале, – цитирует Omnisport Пату. – Думаю, что я провел отличный сезон. Я помог своему клубу перейти на другой уровень. До чемпионата мира осталось еще много времени. Думаю, мне нужно сосредоточиться на моей игре в Китае, и если появится возможность, то я буду очень счастлив вновь сыграть за сборную Бразилии. Работаю над возвращением на 100 процентов. Кто знает, может быть, я снова смогу сыграть в товарищеском матче за сборную, чтобы показать, что могу.