Патрисия Каас: "Очень надеюсь, что Франция будет среди лучших на ЧМ-2018"

Певица Патрисия Каас надеется, что сборная Франции будет одной из лучших на чемпионате мира 2018 года. Она также добавила, что французы уверены в том, что они могут пройти далеко.

Напомним, соперниками Франции по группе С стали Австралия, Перу и Дания.

– Я представляю себе, насколько будет интересно посетить Россию в этот период в 2018 году, – приводит ТАСС слова Каас. - Естественно, я очень надеюсь, что французская команда будет среди лучших, такое на самом деле случается. Французы славятся тем, что они очень хорошо играют, они иногда бывают очень уверены в том, что дойдут очень далеко.

Итоги жеребьевки ЧМ-2018 // Чемпионат мира-2018. Календарь матчей группового турнира