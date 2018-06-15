Паскаль Цубербюллер: "Головин показал, что готов играть в самом сильном чемпионате"

Экс-вратарь сборной Швейцарии Паскаль Цубербюллер после победы России над Саудовской Аравией в первом матче чемпионата мира-2018 (5:0) заявил, что полузащитник Александр Головин готов к переходу в "Ювентус"​. В итальянских СМИ появилась информация, что туринцы уже согласовали с россиянином личный контракт.

– Головин и Черышев провели простой фантастическую игру, – цитируют "Известия" Цубербюллера. – Черышев забил два красивых гола, а Головин был активен на протяжении всего матча и участвовал практически во всех атаках сборной России. Его возможный переход в "Ювентус"? Думаю, в первой игре ЧМ-2018 он показал, что готов играть на самом высоком уровне, в самом сильном чемпионате. Но сейчас все мысли футболиста связаны не с клубным будущим, а с его выступлением за сборную.

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