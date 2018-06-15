Паскаль Цубербюллер: "Черчесов блестяще сработал в матче с Саудовской Аравией"

Экс-вратарь сборной Швейцарии Паскаль Цубербюллер после победы России над Саудовской Аравией в первом матче чемпионата мира-2018 (5:0) отметил работу главного тренера россиян Станислава Черчесова.

– Могу поздравить сборную России с такой уверенной победой, – цитируют "Известия" Цубербюллера. – Ваши футболисты не оставили сопернику никаких шансов, были очень сконцентрированными и грамотно воспользовались ошибками соперника в обороне. Блестяще сработал главный тренер команды Станислав Черчесов, выпустив на замену двух футболистов, которые сумели отличиться.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Сборная России на чемпионате мира по футболу