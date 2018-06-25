Паскаль Цубербюлер: "Последние игры сборной дали ответ на всю критику Черчесова"

Бывший вратарь сборной Швейцарии Паскаль Цубербюлер назвал фантастической игру России на старте домашнего чемпионата мира. Экс-голкипер считает, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов результатами на турнире доказал, что у него есть характер.

Россияне в двух первых турах ЧМ-2018 обыграли Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), досрочно гарантировав себе выход в 1/8 финала мирового первенства. Сегодня, 25 июня, они в Самаре сыграют с Уругваем за первое место в группе A. Для этого хозяевам турнира достаточно не проиграть.

– Россия показала уже две замечательные игры на турнире, она играет фантастически, – цитируют "Известия" Цубербюлера. – Команда очень результативна – восемь забитых мячей в первых матчах говорят о том, что у вашей сборной есть характер.

Знаю про давление, которое оказывалось на Черчесова, я все время следил за ним и сейчас рад за него. Всегда сложно справиться и хорошо подготовиться, когда команда изначально уже отобрана на чемпионат как его хозяйка. Но последние игры сборной дали ответ на всю критику Черчесова. Он доказал, что у него есть характер. Я рад и горжусь им.

Посмотрим, что будет с его карьерой. До чемпионата мира многие не верили в Черчесова, а сейчас его все обожают. Футбол очень непредсказуем, никто не знает, что будет дальше, и как сложится турнир, а от этого будет многое зависеть и в карьере тренера. Может быть, Россия, пройдет в 1/4 финала, может, в полуфинал или финал, а вдруг и вовсе выиграет турнира. Никто не знает, как все в итоге сложится.

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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