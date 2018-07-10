Паскаль Цубербюлер: "Черчесов показал всем свой характер и ответил на критику"

Легендарный швейцарский голкипер Паскаль Цубербюлер рад за главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Под его руководством российская команда дошла до 1/4 финала чемпионата мира-2018​, где уступила Хорватии.

– Мы давно знакомы с Черчесовым. Я за ним слежу и знаю, какое давление оказывалось на него перед турниром, – цитируют "Известия" Цубербюлера. – Рад и горд, что Стани (прозвище Черчесова в Германии и Австрии. – Прим. "Известия") показал всем свой характер и ответил на критику лучшим способом – результатом. Перед ним стояла очень трудная задача подготовить сборную к домашнему мундиалю, и он с ней справился.

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