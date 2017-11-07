Пашалич вызван в сборную Хорватии на стыковые матчи с Грецией

Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич вызван в сборную Хорватии на стыковые матчи чемпионата мира-2018 с Грецией, сообщает официальный сайт клуба. Всего 22-летний игрок провел за национальную команду четыре игры, две из которых в завершившемся отборочном цикле ЧМ против Франции и Украины.

Первый матч Хорватия проведет дома 9 ноября, ответная встреча состоится 12 ноября.