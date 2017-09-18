Пашалич вызван в сборную Хорватии на матчи с Финляндией и Украиной

Полузащитник "Спартака" Марко Пашалич вызван в сборную Хорватии на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Финляндии и Украины, сообщает официальный сайт клуба. С финнами хорваты сыграют 6 октября дома, а с Украиной - 9 октября на выезде.

Хорватия занимает первое место в турнирной таблице группы I, опережая Исландию по дополнительным показателям.