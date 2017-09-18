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20:29 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Пашалич вызван в сборную Хорватии на матчи с Финляндией и Украиной


Полузащитник "Спартака" Марко Пашалич вызван в сборную Хорватии на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Финляндии и Украины, сообщает официальный сайт клуба. С финнами хорваты сыграют 6 октября дома, а с Украиной - 9 октября на выезде. 

Хорватия занимает первое место в турнирной таблице группы I, опережая Исландию по дополнительным показателям.

Дополнительная информация

https://www.spartak.com/news/2017-09-18-pashalich_vyzvan_v_sbornuyu_khorvatii/

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