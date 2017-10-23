Пашалич - в составе Хорватии на стыковые матчи с Грецией

Тренерский штаб сборной Хорватии назвал состав на стыковые матчи ЧМ-2018 против команды Греции. Первая игра состоится 9 ноября в Загребе, ответный матч назначен на 12 ноября. Напомним, что недавно у сборной Хорватии сменился главный тренер – Златко Далич занял место Анте Чачича.

Состав сборной Хорватии:

вратари – Даниэль Субашич ("Монако", Франция), Ловре Калинич ("Гент", Бельгия), Доминик Ливакович ("Динамо", Загреб);

защитники – Домагой Вида ("Динамо" Киев, Украина), Иван Стринич ("Сампдория", Италия), Деян Ловрен ("Ливерпуль", Англия), Шиме Врсалько ("Атлетико", Испания), Йосип Пиварич ("Динамо", Украина), Матей Митрович ("Бешикташ", Турция), Зоран Нижич ("Хайдук"), Марин Леовац (ПАОК, Греция);

полузащитники – Лука Модрич ("Реал", Испания), Иван Ракитич ("Барселона", Испания), Милан Бадель ("Фиорентина", Италия), Марко Рог ("Наполи", Италия), Филипп Брадарич ("Риека"), Марио Пашалич ("Спартак", Россия), Никола Влашич ("Эвертон", Англия);

нападающие – Марио Манджукич ("Ювентус", Италия), Иван Перишич ("Интер", Италия), Никола Калинич ("Милан", Италия), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм", Германия), Анте Ребич ("Фиорентина", Италия).