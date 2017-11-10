Пас века. Защитник сборной Греции ошибся в собственной штрафной. Видео

Защитник сборной Греции Костантинос Стафилидис совершил курьезную ошибку в первом стыковом матче за право выхода в финальную часть чемпионата мира-2018 между Хорватией.

На 49-й минуте встречи он, находясь в собственной штрафной, решил грудью отдать пас вратарю. Первым на мяче оказался нападающий Андрей Крамарич, который поразил ворота соперника.

Напомним, что ответный матч между сборными Греции и Хорватии состоится 12 ноября, начало игры – в 22.45 по московскому времени.