Пас века. Защитник сборной Греции ошибся в собственной штрафной. Видео

Защитник сборной Греции Костантинос Стафилидис совершил курьезную ошибку в первом стыковом матче за право выхода в финальную часть чемпионата мира-2018 между Хорватией.
На 49-й минуте встречи он, находясь в собственной штрафной, решил грудью отдать пас вратарю. Первым на мяче оказался нападающий Андрей Крамарич, который поразил ворота соперника.
Напомним, что ответный матч между сборными Греции и Хорватии состоится 12 ноября, начало игры – в 22.45 по московскому времени.
#Croatia 🇭🇷 are cruising now, up 4-1 early in the 2nd half. Kramarić finished from close range after a terrible error by Stafylidis, chesting a cross right in front of the #Greece 🇬🇷 goal. #CROGRE #UEFA #WCQ pic.twitter.com/5yo8yJ4fQh– Jason Foster (@JogaBonitoUSA) 9 ноября 2017 г.