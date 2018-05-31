Паррейра, Милутинович, Неста и ван Бастен - в комиссии, ответственной за вручение наград ЧМ-2018

ФИФА огласила состав группы технического анализа, которая будет вручать индивидуальные и командные награды на чемпионате мира-2018. Возглавит ее бразилец Карлос Альберто Паррейра, руководивший сборной Бразилии на победном чемпионате мира-1994. Он является рекордсменом по числу чемпионатов мира, в которых участвовал как главный тренер (шесть).
Также в состав комиссии вошли:
- бывший игрок сборной Нигерии, участник ЧМ-1994 Эммануэль Амунеке;
- сербский тренер Бора Милутинович, выводивший четыре разные сборные в плей офф чемпионатов мира (Мексика-1986, Коста-Рика-1990, США-1994, Нигерия-1998);
- экс-защитник сборной Италии, чемпион мира-2006 Алессандро Неста;
- бывший тренер сборной Шотландии Энди Роксбург, уже входивший в группу технического анализа ФИФА на шести чемпионатах мира;
- участник ЧМ-1990, трехкратный обладатель "Золотого мяча" голландец Марко ван Бастен, руководящий в ФИФА техническими вопросами.
Группа будет отвечать за вручение следующих наград:
- "золотой", "серебряный" и "бронзовый мяч" трем лучшим бомбардирам турнира;
- приз лучшему вратарю "золотая перчатка";
- приз лучшему молодому игроку, родившемуся не раньше 1 января 1997 года;
- приз fair play.
После завершения чемпионата мира по футболу группа технического анализа подготовит технический отчет, в который войдет полная статистика турнира.
Дополнительная информация
https://ru.fifa.com/worldcup/news/группа-технического-анализа-fifa-на-чемпионате-мира-по-футболу-fifa-2018