Паррейра, Милутинович, Неста и ван Бастен - в комиссии, ответственной за вручение наград ЧМ-2018

ФИФА огласила состав группы технического анализа, которая будет вручать индивидуальные и командные награды на чемпионате мира-2018. Возглавит ее бразилец Карлос Альберто Паррейра, руководивший сборной Бразилии на победном чемпионате мира-1994. Он является рекордсменом по числу чемпионатов мира, в которых участвовал как главный тренер (шесть).

Также в состав комиссии вошли:

- бывший игрок сборной Нигерии, участник ЧМ-1994 Эммануэль Амунеке;

- сербский тренер Бора Милутинович, выводивший четыре разные сборные в плей офф чемпионатов мира (Мексика-1986, Коста-Рика-1990, США-1994, Нигерия-1998);

- экс-защитник сборной Италии, чемпион мира-2006 Алессандро Неста;

- бывший тренер сборной Шотландии Энди Роксбург, уже входивший в группу технического анализа ФИФА на шести чемпионатах мира;

- участник ЧМ-1990, трехкратный обладатель "Золотого мяча" голландец Марко ван Бастен, руководящий в ФИФА техническими вопросами.

Группа будет отвечать за вручение следующих наград:

- "золотой", "серебряный" и "бронзовый мяч" трем лучшим бомбардирам турнира;

- приз лучшему вратарю "золотая перчатка";

- приз лучшему молодому игроку, родившемуся не раньше 1 января 1997 года;

- приз fair play.

После завершения чемпионата мира по футболу группа технического анализа подготовит технический отчет, в который войдет полная статистика турнира.

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