Парламенту Украины рекомендовано запретить трансляцию ЧМ-2018 в стране

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики рекомендовал парламенту страны запретить трансляцию предстоящего чемпионата мира.

- Комитет поддержал проект постановления о запрете телеканалам транслировать чемпионат мира по футболу, - написала в своем Фейсбуке Ольга Червакова, являющаяся первым заместителем главы данного органа.

Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины сообщила, что не будет транслировать мировое первенство, поскольку оно состоится в России. Матчи будет показывать телеканал "Интер".